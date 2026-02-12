◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは５戦目で、２０２４年世界選手権銅メダルで同３位の韓国と対戦。５−７で敗れ、通算１勝４敗となり、上位４チームによる準決勝進出に向け、崖っぷちに追い込まれた。３−３の同点で迎えた第８エンド（Ｅ）だった。第７Ｅを、復調なった最終投者（スキッ