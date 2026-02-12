◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１５日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）予選が行われ、初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）は７位で１２人で行われる決勝に駒を進めた。村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）は２位、岩渕麗楽（れいら、バートン）は４位で通過。鈴木萌々（キララクエスト）は１８位で敗退した。９日のビッ