◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１５日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）予選が行われ、ビッグエア（ＢＡ）との「２冠」を目指す村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）は２位で順当に決勝進出を決めた。１本目で８４・９３点の高得点をたたき出し「自分でもちょっとびっくりしている」と笑顔で話した。岩渕麗楽（バートン）は４