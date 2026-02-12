【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、ワシントンで19日に予定されるパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」の会合で、復興計画の一環で加盟国が50億ドル（約7630億円）以上の拠出を発表すると表明した。