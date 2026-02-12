◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】ペアのショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が本番リンクで行われ、初出場の長岡柚奈、森口澄士（すみただ、木下アカデミー）組が最終調整を行った。本番衣装で登場した「ゆなすみ」。ＳＰの曲をかけた練習では、サイドバイサイドの３回転ループ、スローの