◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スノーボード女子スロープスタイル予選（2026年2月15日リビーニョ・スノーパーク）悪天候の予報により一日前倒しとなったスロープスタイル（SS）女子の予選が行われ、9日のビッグエア（BA）で金メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が2位で17日の決勝へ進出した。岩渕麗楽（24＝バートン）は4位、深田茉莉（19＝ヤマゼン）も7位で予選を通過したが、鈴木萌々（18＝キララ