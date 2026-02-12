【ミュンヘン（ドイツ南部）＝佐藤竜一】茂木外相は１４日、訪問先のドイツ・ミュンヘンで、米国のルビオ国務長官と会談し、重要鉱物やレアアース（希土類）分野を含む経済安全保障面の協力を推進することで一致した。両氏は、３月に予定する高市首相とトランプ米大統領の首脳会談に向け、緊密に連携することも確認した。中国による経済的威圧や北朝鮮の核・ミサイル開発などの地域情勢についても意見が交わされた。日米同盟の