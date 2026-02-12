◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本3−6韓国(大会10日目/現地15日)予選リーグ4試合を終え1勝3敗のカーリング女子日本代表（フォルティウス）。上位4チームが進める準決勝に向けて、勝利を飾りたい第5戦目で2勝2敗の韓国と対戦しました。日本は第1エンドから後攻となりますが、第2エンド、第3エンドで連続スチールを許し0−2と苦しい立ち上がり。それでも第4エンド、複数得点を奪い2−2の同