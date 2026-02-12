【ミラノ共同】スノーボード女子スロープスタイル予選で村瀬心椛（TOKIOインカラミ）は2位、岩渕麗楽（バートン）が4位、深田茉莉（ヤマゼン）は7位で17日の決勝に進んだ。鈴木萌々（キララクエスト）は18位で敗退となった。