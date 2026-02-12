■ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート男子パシュート準々決勝（16日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？スピードスケート男子パシュートの準々決勝が16日に行われて、日本は3分48秒14で8位、上位4位に入れず、準決勝進出とはならなかった。順位決定戦で7位のドイツと対戦する。レースでは2チームが同走