ミラノ・コルティナオリンピックは１５日、スノーボード女子スロープスタイル予選が行われ、ビッグエア（ＢＡ）で活躍した日本選手４人が出場。ＢＡ金メダルの村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２位通過を果たしたほか、岩渕麗楽（バートン）が４位、深田茉莉（ヤマゼン）が７位で決勝に進んだ。鈴木萌々（キララクエストク）は１８位で敗退した。この種目は、レールやジャンプ台、ボックスなどさまざまな障害物のあるコース