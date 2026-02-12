■ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイル予選（15日、リビーニョ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスノーボード女子スロープスタイル予選が行われ、ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）が84.93点（1回目）で予選を2位で通過した。日本勢は4人出場し、岩渕