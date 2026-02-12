韓国料理『豚キムチチム』を、家にある調味料で手軽に。豚肉×キムチで、おいしさ間違いなしの一皿をコウ ケンテツさんに教えてもらいました。 「チム」は、具材をじっくり蒸し煮にする韓国の調理法。フライパンでふたをして火にかけるだけで、豚肉はほろっとやわらかく、キムチのうまみも余すことなく引き出されます。 汁までおいしいから、最後のひと口までがごちそう。白いご飯をたっぷり用意して、スタンバイしたくなる一品で