ミラノ・コルティナオリンピックは１５日（日本時間１６日未明）、スピードスケートの男子団体追い抜き（チームパシュート）１回戦が行われ、日本は３分４８秒１４の８位で準決勝進出を逃した。（デジタル編集部）日本は蟻戸一永（ウェルネット）、佐々木翔夢（明大）、山田和哉（ウェルネット）の３人で隊列を組み、１組目でドイツと同走。序盤は安定して隊列を維持し差を広げたが、疲労がたまり始めた中盤から徐々に詰められ