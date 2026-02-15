[2.15 J1百年構想WEST第2節 G大阪 0-0(PK) 名古屋 パナスタ]まさに圧巻のパフォーマンスだった。名古屋グランパスのGKシュミット・ダニエルはこの日、前後半の90分間で7本のセーブを記録し、2試合連続のクリーンシートを達成すると、特別大会限定で行われるPK戦でも2本のPKをストップ。ケガに泣いた昨季からの完全復活を印象付ける活躍で「勝ち点2」をたぐり寄せた。0-0で迎えたPK戦の直前、元日本代表の楢崎正剛GKコーチから