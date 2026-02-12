エールディヴィジ 25/26の第23節 テルスターとトウェンテの試合が、2月15日22:30にブコ・シュタディオンにて行われた。 テルスターはネックビー・ソーリソン（FW）、セム・ファンデュイン（FW）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリ