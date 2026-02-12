◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)スノーボード女子スロープスタイル予選が行われ、日本勢は村瀬心椛選手ら3人が決勝進出を決めました。女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬選手が1回目で84.93の高得点をマーク。全体2位で2冠を目指します。また岩渕麗楽選は73.65で4位、深田茉莉選手は71.03で7位通過。鈴木萌々選手は53.50で18位となり、決勝進出の上位