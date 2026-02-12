ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）金メダルの木村葵来（きら、２１＝ムラサキスポーツ）が１５日、同五輪男子スロープスタイル（ＳＳ）予選で敗退した。悪天候予報で１日前倒しで開催。ＢＡに続いてメダルを狙った木村は、１回目８位につけて迎えた２回目の最後に転倒。１４位に終わり、上位１２人の決勝進出はならなかった。悔しい結果となったが、木村は「風が吹いてランディングに届かずこけてしま