◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子団体追い抜き１回戦が行われ、佐々木翔夢（明大）、山田和哉、蟻戸一永（ともにウェルネット）の日本は１組で３分４８秒１４だった。最終組を残して６位以下が確定し、上位４チームによる準決勝に進めなかった。この種目で２大会ぶりに出場枠をつかんだ日本だったが、５周目の途中で最後尾の蟻戸がややバランスを崩して隊列から離