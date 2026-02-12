◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)日本代表からは女子ビッグエアでも奮闘した村瀬心椛選手、岩渕麗楽選手、深田茉莉選手、鈴木萌々選手の4人が出場しました。1回目は、女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬選手が完璧な滑りで84.93の高得点。全体トップに立ちます。岩渕選手は後半で立て直し73.65点で4位。深田選手もノーミスの演技で71.03点を記録し7位