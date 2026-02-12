15日、愛知県名古屋市にあるIGアリーナで開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」で、NTTドコモがミリ波をアピールし、さらには新世代の通信技術「IOWN（アイオン）」による新たなエンタメ体験を披露した。 6時間におよぶイベントのなかでは、人気グループであるME:I（ミーアイ）がミリ波をアピールしたほか、FRUITS ZIPPER（フル