【エミュレータ】 2月16日 発売 価格：6,820円 コトブキヤは、プラモデル「エミュレータ」を2月16日に発売する。価格は6,820円。 本商品は「無限邂逅メガロマリア」より謎めいたアナザー「エミュレータ」をプラモデル化したもの。身体的にはアナザーでありながら、トリガーの姿を模倣した独特の雰囲気を放つキャラクターとなってい