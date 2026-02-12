◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スノーボード女子スロープスタイル予選（2026年2月15日リビーニョ・スノーパーク）悪天候の予報により一日前倒しとなったスロープスタイル（SS）女子の予選が行われ、9日のビッグエア（BA）で金メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が17日の決勝へ進出した。村瀬は試技1回目の第4セクションではフロントサイド・ダブルコーク（DC）900で9.05点、最終第6セクションでは