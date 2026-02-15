オープニングトーク岡田「えっ、甲斐ちゃんが辞めんの？」柴田「辞めます」甲斐ちゃんが先日、３月で文化放送退社を自身の番組で発表したという事で、本番前からこの話に終始しており、結果エンディングでもこのトークになりました。しばらくはカウントダウンをしながら過ごす放送になりそうです。甲斐ちゃんと文化放送の契約が３月までということは以前より分かっていたので、ボケで言ったりしていたのですが実