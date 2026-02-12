フィギュアスケート女子の（左から）千葉百音、坂本花織、中井亜美【ミラノ共同】フィギュアスケートで17日（日本時間18日）に実施する女子ショートプログラム（SP）の滑走順が15日に決まり、坂本花織（シスメックス）は27番、千葉百音（木下グループ）は最終29番となった。中井亜美（TOKIOインカラミ）は第4組の18番。世界女王のアリサ・リュウは24番、アンバー・グレン（ともに米国）は28番で、坂本や千葉と同じ最終5組に入