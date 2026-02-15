JOCインスタグラムに登場ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプで銅メダルを獲得した小野光希（バートン）は、早稲田大在学中。日本オリンピック委員会（JOC）のインスタグラムで、卒論のテーマなどを明かしている。日本オリンピック委員会（JOC）が15日に更新したインスタグラムに小野が登場。早稲田大4年の21歳は、学業との両立について「かなりハードな4年だったけど、友人に助けてもらいながら何とか卒業
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 娘を母の前で殺害 店内は地獄絵
- 2. 五輪コンドーム不足 前大会比較
- 3. 結婚&妊娠発表 一般人扱いに怒り
- 4. 若年性アルツハイマー 原因解説
- 5. りくりゅう ミラノでの必需品
- 6. 選手村で避妊具切れ 選手に疑問
- 7. 「ファン舐めすぎ」JRに批判噴出
- 8. 灯油にガソリン混入か 岐阜県
- 9. 金メダル・戸塚優斗のミセス愛
- 10. 大物が続々けが 有吉が危機感
- 1. 娘を母の前で殺害 店内は地獄絵
- 2. 五輪コンドーム不足 前大会比較
- 3. 灯油にガソリン混入か 岐阜県
- 4. ミナミで3人刺し逃走 知人同士か
- 5. スキー場で客同士が衝突 1人死亡
- 6. 参加者は電車の座席持ち帰りOK
- 7. 遮断機下りず6本通過 JR福知山線
- 8. 依存症に? シールで家庭崩壊危機
- 9. 火葬場で医療ミス発覚 特殊事件
- 10. 日本で韓国人の両親が衝撃 理由
- 1. 首相、中国漁船に「毅然と対応」
- 2. おなら出やすい体質 悩みに共感
- 3. 再雇用を選択「老害扱い」に絶望
- 4. 高市氏好きじゃない? 田崎氏回答
- 5. 太田光の炎上 石丸伸二氏が私見
- 6. 参加者2人 ミス京大の投稿物議
- 7. 毎年USJが…修学旅行変更で悲痛
- 8. 迷惑動画 イオンの車いすで遊ぶ
- 9. 小野田大臣への学歴煽り 大炎上
- 10. 「男子トイレに女性清掃員は嫌」
- 1. NZの学校で続いた下着泥棒 正体
- 2. ドローン問題 韓国は立場逆転か
- 3. 「ナワリヌイ氏は毒殺」共同声明
- 4. 6千年前の遺骨から未知のDNA
- 5. イギリスで「40日間連続の雨」
- 6. ルビオ氏 中国との対話は失策
- 7. 王毅氏 日中関係「危険な動向」
- 8. 韓国にうつ病が多い理由 分析
- 9. 中国外相 日本が「主権侵害」
- 10. "毒入りランチボックス"出回る
- 11. カザフ代表の美人選手が注目を集める ジュニア女子バレー大会で／台湾
- 12. 宇宙から見た台風11号が話題に
- 13. 「本当の日本」を知り始めた中国人・・・「日本を訪れた中国人は、日本の悪口を言わない」
- 14. 日本で働きたい？ 「精神的な強さ」に自信ないなら「やめとけ」＝中国
- 15. 獄中からネット詐欺…ナイジェリアの服役囚が1億円をだまし取る
- 16. なぜ「美しく住みにくすぎる家」がアムステルダムの運河沿いには並んでいるのか？
- 17. 周庭氏 中国本土に送られたら
- 18. 安全性と技術力は世界一！ コストが高くても世界で受注される日本の高速鉄道＝中国メディア
- 19. 新車の香りが悪影響? 米大学調査
- 20. 巨人症の女性 理解ある夫と結婚
- 1. 借金17億円から大逆転…きっかけ
- 2. ミスドも丸亀も撤退 地元民嘆く
- 3. 闇市集まった駅前ビル再開発困難
- 4. ドライアイス廃止→保冷剤に心配
- 5. 「富裕層の植民地」批判を分析
- 6. データセンター爆需で化ける銘柄
- 7. 教育費 なぜ無意味に終わるのか
- 8. 異常なこだわりで面倒なのに価格は安い…海外の木材メーカーが日本向け輸出を嫌がるようになった理由
- 9. 1本800円の缶飲料 好調なワケ
- 10. 損? おすすめしないクレカ5選
- 1. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
- 2. 米FDAが認めた銅繊維による感染防御機能。新時代ビューティーマスク「COPPER FIBER MASK」
- 3. 日本クオリティーに拘りを持ち製作。世界三大複雑機構のトゥールビヨン腕時計「ENLOONG」
- 4. 岡安学の「eスポーツ観戦記」 第128回 発売直後ながら7,000人以上が『スト6』に参加した「EVO 2023」、『鉄拳7』はラストイヤーか!?
- 5. ソニー「手拍子に合わせて踊るaibo」を初公開！ファンや家族連れで大盛況 aiboファンミーティング16参加レポート
- 6. 福島・猪苗代町のスキー場で12月21日と大晦日に「いなわしろ雪花火」を開催
- 7. Appleロゴの日本製TV 16万で落札
- 8. 【ケータイラボ】iPhoneはケータイじゃない？ インターネットのための「iPhone 3G」
- 9. Facebookで「友達」になれるのは何人まで？ SNSでの友達数の上限と多くて困る理由
- 10. GmailをOutlook風の定番メールの3画面（ペイン）デザインにする方法
- 11. Google Mapにグループ計画機能追加。複数人でのお店選びに便利
- 12. モバイルバッテリーの条件は、これからは大容量から本体の「急速充電」＆「PC充電」対応へ
- 13. 英国、ファーウェイ製品を使ってもリスク制御は可能と判断（FT報道）
- 14. 今も高評価 iPhone7魅力を再確認
- 15. 格安SIM 買うべきiPhone旧機種
- 16. AirPods Pro実機をソニーのWF-1000XM3と比較 ノイズキャンセリングの決定版は？（追記）
- 17. スーパー「密」避けられる時間帯
- 18. やっぱり定番のAnker。ガジェットの充電はAnker Nano II 45WだけあればOK！｜買い物レビュー日記
- 19. カゴメとNEC、デジタルツインとスマート農業の合弁会社を設立 天気情報/IoT/衛星/AIを活用して加工用トマト農業を営農支援
- 20. 自転車用ヘルメットの着用で検討したい「ヘルメットホルダー」
- 1. りくりゅう ミラノでの必需品
- 2. 選手村で避妊具切れ 選手に疑問
- 3. 金メダル・戸塚優斗のミセス愛
- 4. 「金銀銅パパ」記念撮影に反響
- 5. 【五輪】サンテレビ社員の藤木豪心は１回戦敗退 最初で最後の五輪挑戦終え３月復職へ…新種目デュアルモーグル
- 6. マリニン惨敗 父の行動に非難も
- 7. カーリングに「メガネ先輩」不在
- 8. 鍵山を激励 韓国選手に感動の声
- 9. 平野歩夢、五輪で撮られた“奇跡の1枚”に騒然 空中で一瞬…「泣きながら見てしまった」「綺麗」
- 10. 大谷「通訳不要論」に饒舌な返し
- 1. 結婚&妊娠発表 一般人扱いに怒り
- 2. 「ファン舐めすぎ」JRに批判噴出
- 3. 大物が続々けが 有吉が危機感
- 4. 住田紗里アナ 超難関資格に合格
- 5. 「日本一カワイイ中学生」に反響
- 6. R-1 「ドンデコルテ」渡辺銀次が初の決勝進出！ 昨年M-1準優勝 ブラジャーへの不満で爆笑さらう
- 7. 「R-1グランプリ」決勝進出9人
- 8. 有吉 第2子誕生めぐる事実に驚き
- 9. 今泉佑唯「私だけの愛じゃ」苦悩
- 10. 水野美紀 夫の凄く嫌なところ
- 1. 空前の女性用風俗ブーム 背景
- 2. 鳥貴族デート誘われ…最悪の結果
- 3. ガチガチ背中を解放 ストレッチ
- 4. マック 期間限定ソースの魅力
- 5. 12星座占い 今日の運勢を診断
- 6. 京都らしいお団子の新しい楽しみ方。〈囲炉裏茶屋 ななころびやおき 祇園八坂店〉／インスタグラマーきょんさん 〜カフェノハナシ in KYOTO〜
- 7. くら寿司「mofusand」と初コラボ
- 8. ヨガインストラクターの仕事論
- 9. 脂肪を燃焼し尽くす鬼のプランク
- 10. 92歳の祖母が語る過酷な人生