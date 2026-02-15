BE:FIRST 2026年、デビュー5周年を迎える6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」が5月6日に発売されることが決定した。国内4大ドームツアー、アメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回る自身初のワールドツアーを経て、全10都市を回る全国ファンミーティングアリーナツアーを完走したBE:FIRST。2026年5月に開催予定のスタジアムライブはチケット一般発売からわずか3分