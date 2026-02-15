以前、「dead cat bounce（死んだ猫の跳ね返り）」という表現を紹介した。これは、「50階から落とせば死んだ猫でも少しは跳ねる」という比喩により、急落した株価や人気が一時的に持ち直す現象を指すイディオムだ。【こちらも】「死んだ猫の跳ね返り」とは? 猫にまつわる英語イディオム (24)今回紹介するのも、同じく「dead cat（死んだ猫）」を用いた表現だ。しかし意味も文脈も、まったく異なる。「dead cat strategy（死ん