ステランティスジャパンは12日、プジョーのCセグメントSUVである「E-3008」を発売した。3008シリーズ初のEV（電気自動車）で、希望小売価格は760万円。【こちらも】ジープ、SUV「コンパス」と「コマンダー」に限定車を追加21日発売へE-3008は、2025年7月に発売された3008 Hybridのデザインを一部引き継ぐ一方、静粛性と力強い走りで電動SUVらしさを押し出している。インテリアは、洗練された空間と快適性を両立させた。パ