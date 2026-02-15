◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１５日＝大谷翔太】１７日（日本時間１８日）に行われる女子ショートプログラム（ＳＰ）の滑走順が発表された。日本勢トップバッターは第４グループの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１８番滑走。最終グループに３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が２７番滑走、初五輪の千葉百音（木下グループ）