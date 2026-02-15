3月1日にラストランを予定しているサクラヒメ（牝8＝今井茂）の引退セレモニーが、22日の午前11時45分から帯広競馬場のパドック横表彰台で実施される。引退馬の関係者へ、花束の贈呈が行われる。ここまで82戦39勝、重賞8勝を挙げた。3月1日の11Rに出走、その後は繁殖牝馬として過ごす予定になっている。