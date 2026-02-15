男子30キロリレーガッツポーズでゴールするノルウェーの最終走者ヨハンネスヘスフロト・クレボ＝テーゼロ（共同）スキー距離男子30キロリレーはノルウェーが快勝。アンカーを務めたクレボは、今大会四つ目、通算で冬季五輪史上最多を更新する九つ目の金メダルを獲得し「最高だ。この記録をチームで達成できるなんて、こんな特別なことはない」と白い歯を見せた。首位で引き継ぎ、2位との12秒2差は十分すぎるほどだった。日本