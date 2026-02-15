「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本−韓国」（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）日本代表・フォルティウスが韓国と対戦。前半５エンドを終えて、２−３で折り返した。日本は初日の１２日にスウェーデン、デンマークに連敗。１４日の強豪スイス戦で今大会初勝利を挙げたが、米国には敗れて１勝３敗でこの日を迎えた。優位な後攻で迎えた第１エンドはブランクとすると、第２エンド、複数