【中日｜横浜ＤｅＮＡ】１回２死三塁、横浜ＤｅＮＡ・勝又が先制の適時打を放つ＝北谷（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第３クール最終日は１５日、沖縄県北谷町のＡｇｒｅスタジアム北谷で中日と練習試合を行い、１─１で引き分けた。先発転向の入江は３回１安打無失点と好投し、２番手の中川颯は２回を投げ完璧な投球を見せた。打線は新人の小田と宮下が１軍の対外試合で初安打。勝又は二回に中前打でチーム唯一の