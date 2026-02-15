ボートレース若松のＧＩ「全日本覇者決定戦開設７３周年記念」が１５日、開幕した。新開航（３０＝福岡）は初日３Ｒ、３コース発進。スタートはコンマ２６とやや遅れたが、１Ｍは鮮やかなまくり差しで１着。白星発進を決めた。相棒３２号機は「ターンは悪くない。いつもの若松よりは乗り心地はあると思う。いつもは乗りにくいイメージなので。でも、回転が出てない関係で、これ以上は伸びに寄せられない。まずはターン勝負