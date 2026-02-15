◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは５戦目で、２０２４年世界選手権銅メダルで同３位の韓国と対戦。前半第５エンド（Ｅ）を終わって２−３と接戦に持ち込んだ。第２、３Ｅで１点ずつ取られた悪い流れが、第４、５Ｅの最終投者（スキップ）吉村紗也香の復調で、流れはフォルティウスに行き