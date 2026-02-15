◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは５戦目で２０２４年世界選手権銅メダルで同３位の韓国と対戦。前半第５エンド（Ｅ）を終わって、２−３と接戦に持ち込んだ。フォルティウスは３戦目で、世界選手権１０度の優勝を誇る世界１位のカナダを下す金星で、五輪初白星を挙げた。その勢いを続く