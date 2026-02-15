【モデルプレス＝2026/02/15】「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が15日、愛知・IGアリーナで開催された。愛知県と名古屋市で受け継がれる地域産業と、地元の若い人々の力やトレンドが融合した2つのステージに、ゆうちゃみ・岡崎紗絵・寺田心らが集結した。【写真】元トップ子役、高身長で激変◆ゆうちゃみ、尾州織物活用のオリジナル衣装でランウェイ「AICHI TEXTILE STAGE」では