１５日、男子デュアルモーグルの表彰式に臨む（左から）銀メダルの堀島行真、金メダルのミカエル・キングズベリー、銅メダルのマット・グレアム。（リビーニョ＝新華社記者／鄔恵我）【新華社リビーニョ2月15日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は15日、リビーニョでフリースタイルスキー男子デュアルモーグル決勝が行われ、日本の堀島行真が銀メダルを獲得した。優勝はカナダのミカエル・キングズベリー。オーストラリアのマ