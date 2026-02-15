[2.15 エールディビジ第23節 フェイエノールト 1-0 ゴー・アヘッド]オランダ・エールディビジは15日に第23節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはホームでゴー・アヘッド・イーグルスと対戦し、1-0で勝利した。上田は2試合ぶりに先発入りし、後半アディショナルタイム4分過ぎまでプレー。渡辺は公式戦5試合ぶりのフル出場となった。上田は今月1日の第21節・PSV戦から2試合ぶりのスタメン入り。渡辺との