北朝鮮による拉致被害者の家族会と支援団体の「救う会」が合同会議を開き、今年の運動方針として、親の世代が存命のうちに全ての拉致被害者の一括帰国を求めることを決めました。きょう（15日）、都内であった合同会議には、横田めぐみさんの母・早紀江さんら家族会の11人と各県の救う会の代表らが参加しました。救う会の西岡力会長は新たな運動方針について、「4月にアメリカのトランプ大統領が中国を訪問するのに合わせ、北朝鮮