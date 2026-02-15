1998年長野五輪ジャンプ団体、逆転金メダルの裏にあった物語日本で冬季五輪の名場面として語り継がれているのが、1998年の長野五輪、スキージャンプ団体の逆転金メダルだ。原田雅彦のジャンプや、優勝を決めた船木和喜に選手が駆け寄る場面が印象深いが、その裏では五輪出場を逃し、裏方に回った男の大奮闘があった。のちに映画化もされている。地元開催の五輪で、日本ジャンプ陣の勢いは目覚ましかった。2月15日に行われた個