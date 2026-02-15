琉球放送（ＲＢＣ）で１４日に放送されたＴＢＳ系報道番組「報道特集」（土曜・午後５時半、１４日は午後５時）のローカルニュース枠で、沖縄県内のニュースが読まれないトラブルが発生していたことがわかった。１５日、同局が公式Ｘ（旧ツイッター）でお詫びした。トラブルがあったのは同日午後５時６分ごろで、約２分間のローカルニュースを伝えるはずのところで、アナウンサー不在のスタジオが映され、その後屋外カメラの映