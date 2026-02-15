貫通した峨層山トンネル。（達州＝新華社配信）【新華社成都2月15日】中国四川省成都、達州両市と重慶市万州区の間で建設が進む成達万高速鉄道は、峨層山トンネルがこのほど貫通した。同鉄道の重点・難関工事は大きく前進した。峨層山トンネルの入口。（達州＝新華社配信）トンネルの全長は4288メートルで、成達万高速鉄道の重要工事の一つとされる。鉄道建設大手、中国鉄建の傘下企業、中鉄十八局集団（天津市）が工事を請け