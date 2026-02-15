エールディヴィジ第23節が15日に行われ、フェイエノールトは本拠地『デ・カイプ』でゴー・アヘッド・イーグルスと対戦した。22試合が消化したエールディヴィジで勝ち点「42」のフェイエノールトは現在2位。23試合を消化している首位PSVとの勝ち点差はすでに「17」と2月の段階で今季の優勝の行方はほぼ決まってしまった。そのため、フェイエノールトは来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得するための戦いに