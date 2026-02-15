15日のアルペンスキー女子大回転で、ブリニョネ（イタリア）が合計2分13秒50で優勝し、今大会のスーパー大回転に続き二つ目の金メダルを獲得した。大回転では2018年平昌の銅、22年北京の銀に続く五輪メダル。2位にヘクトル（スウェーデン）とスティアネスン（ノルウェー）が並んだ。日本選手は出場していない。（共同）