ボートレース蒲郡の「ＤＭＭ・ｃｏｍ杯争奪『ボートガマ一代』カップ」は１５日、準優勝戦３番勝負が行われた。和田拓也（３５＝兵庫）は準優９Ｒ、インからコンマ０９の好スタートを決めて１Ｍ先マイ。そのまま独走状態に持ち込み、優出一番乗りを決めた。タッグを組む７７号機は「ペラをやって準優が一番良かった。バランスが取れていい感じになった。プロペラに反応があるし、いいエンジン」と日に日に機力アップし、万全