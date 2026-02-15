与野党の幹部は１５日のＮＨＫ番組で、消費税減税と「給付付き税額控除」の導入に向けた超党派の「国民会議」を巡って議論した。与党側が同会議での６月の中間とりまとめに向けて参加を呼びかけたのに対し、野党側の反応は分かれた。番組内で自民党の井上信治幹事長代理は「なるべく多くの政党に参加してもらいたい」と述べ、「各政党が責任を持ち、財源などを決めていくことが非常に重要だ」と強調した。日本維新の会の中司