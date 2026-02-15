小沢一郎氏先の衆院選で落選した中道改革連合の小沢一郎前衆院議員は15日、自身のユーチューブチャンネルで動画を公開し、政治活動を継続する考えを表明した。「ここで政治生活に終止符を打つことも取るべき道だが、政治生活は継続する」と述べた。次期衆院選への出馬意思などには触れていない。理由に関し「大勢の若い仲間が落選し、次を目指して頑張ると固い決意でいる。先輩の責任として可能な限り支援を続けたい」と説明。