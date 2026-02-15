ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、スピードスケートのショートトラック男子１５００メートルが行われ、渡辺啓太（阪南大職）は１２位だった。宮田将吾（日本通運）は準決勝で失格となり、吉永一貴（トヨタ自動車）は予選敗退。女子３０００メートルリレー予選で、日本（平井、中島、金井、長森）は２組４着で決勝に進めず、順位決定戦に回った。１０００メートルの平井亜実、渡辺碧、中島未莉（いずれもトヨタ自動車）は